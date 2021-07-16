Грузовик в Сортавале врезался в Audi, пострадала женщина-пассажир

В результате ДТП днем 15 июля получила ранения женщина, находившаяся в легковой иномарке. В Audi врезался тяжелый грузовик с прицепом, сообщили в Госавтоинспекции Карелии.

ДТП случилось в 14:30 на 264-м километре автодороги «Сортавала». УАЗ 330334 с прицепом выехал на встречную полосу, чтобы избежать столкновения с движущимся впереди транспортным средством.

Однако в результате он столкнулся со встречной иномаркой. Травмы получила пассажирка, жтельница Иванова. Правоохранители ведут проверку случившегося. // Фото: Госавтоинспекция Карелии