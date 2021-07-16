Водитель без прав на ВАЗ сбил велосипедиста и уехал, мужчина погиб

Управлявший автомобилем ВАЗ житель Суоряви в ночь с 15 на 16 июля сбил велосипедиста. Инцидент случиля в 00:42 на улице Тикиляйнена, рядом с домом № 34. В результате тяжелых травм 49-летний мужчина погиб, сообщили в Госавтоинспекции Карелии.

Водитель уехал с места происшествия, не оказал помощь пострадавшему, он также не сообщил о случившемся в "скорую" или ГИБДД. В результате мужчина, которого он сбил, скончался до приезда медиков.

Очевидец аварии рассказал сотрудникам Госавтоинспекции, какой автомобиль совершил ДТП. Виновника смертельной аварии нашли. Оказалось, что это местный житель. Мужчине 38 лет, прав на управление автомобилем у него нет. По факту аварии проводится проверка. // Фото: Госавтоинспекция Карелии