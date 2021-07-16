Мертвую женщину нашли в ее собственной квартире в Кондопоге

Днем 15 июля пожарным пришлось проникать в квартиру, расположенную на третьем этаже жилого дома в Кондопоге. В пожарно-спасательной службе города сообщили, что там обнаружили погибшую пожилую женщину.

Помощь спасателей понадобилась в 14:56 – именно в это время поступил звонок на пульт в Кондопоге. Нужно было попасть в квартиру, где хозяйка более двух суток не выходила на связь и не открывала двери.

Прибывшие к месту вызова пожарные, используя 30-метровую выдвижную автолестницу, через окно проникли в квартиру, расположенную на третьем этаже.

К сожалению, самые худшие опасения подтвердились: пенсионерка была мертва.

Сейчас по данному случаю проводят проверку сотрудники правоохранительных органов. // Фото: penza-news