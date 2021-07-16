Под Петрозаводском едва не сгорела деревня, пожарные спасли ее

Вечером в четверг в деревне Бесовец неподалеку от Петрозаводска загорелась хозяйственная постройка. Огонь мог перекинуться на жилой дом, а с него – на другие. Однако пожарные вовремя успели к месту ЧП и оперативно справились с возгоранием, сообщили в пожарно-спасательной столицы Карелии.

Сообщения на пульт стали поступать примерно в 09:00. Звонков было много, кто-то говорил, что в Бесовце горит дом, кто-то уведомлял, что загорелась хозяйственная постройка.

По тревоге на место происшествия без промедления выехали пожарные из поселка Мелиоративный и два пожарных расчета из Петрозаводска.

Когда первые расчеты прибыли к месту вызова, то возле жилого дома на улице Верхней открытым пламенем горела деревянная постройка и уже стала загораться соседняя. Огонь с каждой минутой набирал мощь и угрожал рядом расположенным строениям.

Каждая минута промедления со стороны пожарных могла обойтись очень дорого для всей деревни. Несмотря на сложность обстановки, огнеборцы успели за короткое время остановить распространение огня и спасти деревню.

В результате пожара огнем значительно была повреждена одна постройка, и стена рядом стоящей большой постройки на площади 12 квадратных метров.

По предварительным данным, пожар произошел из-за аварийного режима работы электрооборудования. По данному факту проводится проверка. // Фото: catherineasquithgallery