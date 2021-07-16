Школьников в Петербурге унесло на яхтах в Финский залив

В четверг, 15 июля, в Санкт-Петербурге едва не погибли восемь школьников. Их унесло сильным ветром довольно далеко от берега во время занятий на парусниках. В Северо-Западном управлении на транспорте СК России сообщили, что ведут проверку.

Инцидент случился в Красносельском районе, около яхт-клуба «Балтиец». Школьники вышли в море на небольших учебных яхтах. Они занимались рядом с берегом, но внезапно поднялся сильный ветер. Парусники унесло в Финский залив, примерно на 300 метров от суши.

Ученики не смогли справиться с управлением, пришлось подключаться спасателям. Сотрудники МЧС подошли к яхтам на катерах и сняли школьников с борта. Подростков доставили на берег, никто не пострадал, но какое-то время за состоянием учеников наблюдали медики.

Следователи Северо-Западного управления на транспорте СК РФ инициировали проверку по данному факту. // Фото: pixabay