19 июля 2021, 21:19
Происшествия

В двух районах Карелии призывают добровольцев для тушения пожаров

В Калевальском районе добровольцам готовы заплатить за помощь, а в Сегежском районе осознали угрозу для населенных пунктов

Власти Сегежского и Калевальского районов обратились к неравнодушным жителям республики с просьбой помочь в тушении горящих лесов. Глава администрации Сегежского района Марина Гусева в своем аккаунте признала, что существует угроза для населенных пунктов и садоводческих товариществ из-за действующих в районе четырех потенциально опасных пожаров.

«Сегодня на территории района действуют четыре потенциально опасных пожара, которые могут создать угрозу населенным пунктам и садоводческим товариществам<...> Администрация района призывает неравнодушных жителей района, готовых оказать любую посильную помощь, обращаться по телефону + 7921 528 53 20»,

- написала Гусева, поблагодарив местных жителей и добровольцев, которые помогли сохранить от огня дачные кооперативы «Медвежий» и «Ручеек».

В Калевальском районе из-за пожаров ввели режим повышенной готовности. Как сообщается в официальном паблике органов местного самоуправления, лес горит на территории Лахнозерского, Юшкозерского, Пизьмагубского лесничеств. В районе также попросили о помощи неравнодушных людей.

«В Республике Карелия введён запрет на посещение лесов. Также имеется возможность привлечения добровольцев на тушение пожаров! С каждым добровольцем будет заключён договор и произведена оплата. Не оставайтесь равнодушными! Берегите себя и своих близких! Телефон для связи: 89317021383»,

- говорится в сообщении паблика.

Леса также горят в Муезерском районе. Пожар действует в Суккозерском лесничестве на площади 540 га. Место возгорания труднодоступное. В ликвидации огня задействованы 27 человек, также сообщается, что технику доставить сложно. В паблике местной власти сообщается, что 18 июля из поселка Суккозеро к месту пожара вышел экскаватор. Отмечается, что угрозы населенным пунктам нет, производился отжиг. Другой пожар действует в Ругозерском лесничестве на площади 45 га. В ликвидации огня задействованы 16 человек, трактор с плугом, по восточной кромке проложены минполосы.

Паблик Суоярвского лесничества показал видео пожара около поселка Найстенъярви, снятое с самолета 18 июля. (фото vk.com)

 

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