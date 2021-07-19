19 июля 2021, 20:55
Деревянный дом вспыхнул из-за грозы в Калевале
Пожарные быстро справились с возгоранием, обошлось без пострадавших
Сегодня днем загорелся жилой дом на улице Первомайская в поселке Калевала. Сообщение о возгорании поступило к местным спасателям 19 июля в 14:15.
По предварительным данным, из-за грозы в доме замкнула электропроводка, сообщается в паблике пожарных.
Возгорание ликвидировали своевременно. Обошлось без серьезных последствий. Дом, судя по фотографиям, уцелел, никто не пострадал. (фото: vk.com)