Жителя Карелии осудили за оскорбительные сообщения подростку

Жительница Костомукши сообщила в прокуратуру о неприятных сообщениях, которые получал ее 15-летний сын от взрослого мужчины.

Как удалось выяснить, в апреле 33-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения отправил подростку голосовые сообщения с оскорблениями. Об этом узнали родители, которые обратились в правоохранительные органы. Было возбуждено дело об административном правонарушении, сообщили в прокуратуре.

Мировой суд назначил мужчине штраф в размере 4000 рублей. Постановление пока не вступило в силу. (фото advgazeta.ru)