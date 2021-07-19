Пьяный мужчина жестоко избил знакомого из-за пропавших 400 рублей

47-летнего жителя поселка Деревянка Прионежского района обвинили в причинении тяжкого вреда здоровью из хулиганских побуждений. Мужчина уже ранее привлекался к ответственности за кражи, сообщили в прокуратуре.

В феврале он выпивал с другом, после застолья мужчины реши прогуляться. Тогда-то 47-летний мужчина предложил посетить общего знакомого, которого он внезапно заподозрил в краже 400 рублей. Друзья застали общего знакомого дома. Обвиняемый с порога стал избивать потерпевшего руками и ногами, ломать кости.

Впоследствии эти травмы были признаны тяжкими. Во время следствия обвиняемый признал вину и способствовал расследованию. Уголовное дело рассмотрит Прионежский районный суд. Мужчине может грозить до 10 лет лишения свободы. (фото rabochy-put.ru)