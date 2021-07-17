Жителям Петрозаводска объяснили, что запах гари для них не опасен

Петрозаводчане в соцсетях уже не первый день жалуются на стойкий запах гари, который мешает им жить. Власти неоднократно разъясняли, что это – отголоски лесных пожаров. Буквально вчера, 16 июля, в МЧС полагали, что смог в столице рассеется уже утром. Но в субботу он снова появился, проинформировали в ЕДДС Петрозаводска.

На сайте службы появилось сообщение, в котором говорится о запахе гари, который чувствуется в городе с 12:45.

«По информации АУ РК "Карельский центр авиационной и наземной охраны лесов" запах идет из соседних районов, где зарегистрированы лесные пожары. Опасности для Петрозаводска нет», сказано в публикации.

При этом люди в соцсетях жалуются, что из-за смога плохо себя чувствуют. Гарь – последствие лесных пожаров в Пряжинском районе, там огнем объяты 210 гектаров, сообщили в местном лесничестве.

Также произошло возгорание на Сулажгоре, однако его потушили. Загорелся и лес на площадке нового тракторного завода. Дым от пожаров около Кудамы и Руги ветер также доносит в Петрозаводск. // Фото: Пряжинское лесничество