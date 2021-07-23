Мэр Петрозаводска заявил, что смог в городе – это нормально

Жителей Петрозаводска призвали не переживать из-за запаха гари, который беспокоит их уже долгое время. По словам главы администрации города Владимира Любарского, огонь к городу вовсе не подбирается.

Мэр признал, что проблема существует. Но объяснил: смог появляется из-за того, что пожарные применяют технологии встречного отжига для локализации лесных пожаров.

Они создают встречное возгорание, которое сталкивается со стихийным очагом огня. После этого сила природного пожара уменьшается, он не идет дальше. Однако возникает сильное задымление.

«Это значит, что запах дыма и гари может появляться в Петрозаводске до тех пор, пока пожары в ближайших к городу районах республики не будут полностью ликвидированы. Надеюсь, этого удастся добиться в ближайшее время», - пояснил Любарский.

Однако ранее власти уже говорили про то, что запах дыма не опасен. Но люди в соцсетях писали: они очень плохо чувствуют себя из-за гари, нечем дышать. // Фото: «Погода Петрозаводска и Карелии»