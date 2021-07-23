На ремонт старейшей школы Петрозаводска хотят найти 18 млн рублей
Капитальный ремонт крыши здания 25-й школы идет полным ходом. Глава Петрозаводска Владимир Любарский сообщил, что до окончания августа работы завершатся.
Мэр побывал на объекте и убедился, что реконструировать нужно не только кровлю. Здание проектировали как госпиталь и построили в 1952 году. С тех пор его не ремонтировали капитально.
В данный момент на крыше уже разобрали старые перекрытия, строители обещают закончить ремонт к началу учебного года.
«Я думаю, что в 25-ой школе положено правильное начало – глобальные ремонтные работы надо начинать именно с кровли, - заявил Любарский. -Дальше будем думать над продолжением ремонтных работ, прежде всего по фасаду. Проектно-сметная документация на это готова».
Мэр обозначил и цену вопроса, это около 18 миллионов рублей.
«Надо изыскивать – историческое здание в центре города объективно требует внимания», - сказал он.
И добавил, что поручил просчитать стоимость новой спорплощадки на территории этой школы. //
Фото: Владимир Любарский/ВКонтакте