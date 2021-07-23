Часть ковидного госпиталя в Петрозаводске огородили защитным экраном

Специальный экран, поглощающий шум, появился вокруг кислородной станции, которая обеспечивает медицинским кислородом коронавирусный центр. Он работает в Госпитале ветеранов войн в столице Карелии. О завершении работ по монтажу защитной конструкции сообщил министр здравоохранения республики Михаил Охлопков.

Напомним, ранее в Минздрав жаловались жители близлежащих домов. Они сетовали, что не могут спать из-за громких звуков. Станция издает сильный шум, причем низкочастотный. Такой вызывает у людей не только дискомфорт, но и тревогу.

Объект работает круглые сутки, но после установки антишумового экрана звуков от станции почти не слышно.

«Специалистами сделаны замеры уровня шума. Сегодня побывал на станции и убедился, что после установки стены шума от станции практически не слышно в отличие от шума постоянно проезжающего по улице Куйбышева автотранспорта», - написал Охлопков.

Такую стену сооружали в Петрозаводске впервые, пришлось приложить усилия, чтобы соблюсти требования СНИП и не потерять эффективность. // Фото: Михаил Охлопков/ ВКонтакте