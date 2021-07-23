23 июля 2021, 06:30
Общество

В основании старой мельницы на Гафострове нашли ритуальные предметы

Старинная карельская деревня стала центром притяжения волонтеров из разных уголков России

Проект «Дорогами Вяйнолы. Древнее ремесло и технологии деревни Хауккашуари» по президентскому гранту реализуется в деревне Гафостров. Согласно чертежам, предоставленным музеем-заповедником Кижи, волонтеры летнего ремесленного практикума строят копию старой мельницы в натуральную величину.

Мельница – культовое сооружение старинного карельского поселения в 1979 году было перевезено на остров Кижи и восстановлено. Сегодня это памятник культурно-исторического наследия РК.

«Местным жителям добро пожаловать в проект. Они знают легенды от дедов, помнят секреты мастерства, только от них мы можем почерпнуть дополнительные сведения, которые не найдешь в книгах, карельских и финских архивах», 

– сказал директор Фонда «Траектория», руководитель проекта Константин Петров.

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Метки: 
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Хауккашуари
Муезерский район
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Дорогами Вяйнолы
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