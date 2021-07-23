На стройке детсада в Ляскеля столкнулись с подорожанием материалов

Депутат ЗС РК Андрей Мазуровский побывал в своем избирательном округе в Питкярантском районе. В п. Ляскеля на строительной площадке, где идет возведение детского сада на 110 мест, он встретился с главой администрации сельского поселения Ниной Заречной, местными депутатами Андреем Павловым и Мариной Шашковой.

На сегодняшний день заканчивается обвязка арматуры, частично залит фундамент. Однако эти работы приостановлены контролирующими органами – появились формальные сложности, связанные с документацией. Но главная проблема – подорожание материалов на строительном рынке, что влечет за собой удорожание объекта в целом.

В настоящее время на стройплощадку завезены кольца для канализационных люков, поступают стеновые блоки, ведутся работы по монтажу наружного водопровода и канализации.

На стройке новый субподрядчик. Это компания «Инфраком» из Санкт-Петербурга. Руководитель субподрядной организации Денис Волков обсудил с руководством местного ЖКХ схемы подключения к системам.

«Новый подрядчик – руководитель, понимающий большую ответственность за сдачу объекта. Появилась надежда, что детский сад все-таки достроят»,

- сказала лидер «Волонтеров Ляскеля» Марина Шашкова.

Депутат Мазуровский и общественность поселка продолжат контроль за работами.