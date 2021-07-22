Засуха. Жители деревни в Карелии пьют грязную воду - другой нет

В деревне Ряймяля Питкярантского района Карелии три улицы уже несколько лет живут без нормального водоснабжения. Проблема достигла пика этим летом, когда в Карелию пришла тропическая жара. Но люди на нехватку воды жаловались и раньше, только безрезультатно.

– Все началось, когда отключили водонапорную башню, которая снабжала всю деревню. Вместо нее поставили насос. Но наши улицы находятся на небольшой возвышенности, и вода не доходит. Плюс ко всему водопровод старый, требует ремонта, в нем постоянные утечки.

В итоге ни зимой, ни летом воды нет. А сейчас была жара невыносимая, и воды брать негде!

– рассказала местная жительница Валентина Богданова.

В распоряжении «ПТЗ говорит» есть обращения в органы власти. Одна из жалоб датируется июлем 2020 года. Имеется ответ из прокуратуры, которая подтвердила факт ненадлежащего водоснабжения и вынесла представление устранить нарушение закона. Это было в сентябре прошлого года. В ноябре «виновное лицо было привлечено к дисциплинарной ответственности, водоснабжение восстановлено».

Правда, уже в январе Госкомитет по жилищному надзору возбудил в отношении муниципального предприятия ЖКХ административное дело по факту нарушения нормативов обеспечения населения коммунальными услугами. Но уже в феврале дело прекращено, потому что услуга «соответствовала нормативной».

Итог этих логичных и последовательных действий со стороны органов власти – наступившая летом засуха.

– Население сидит без воды, люди устали по ночам караулить воду, но она и ночью не всегда бывает. Люди ведрами черпают грязную воду для поливки огородов, а когда она отстоится, поздно ночью берут для питья.

"Рядом со мной проживает блокадница-учительница, которой 90 лет. У нее нет воды. Её дочь, которой за 60 лет, носит воду в канистре. Разве они это заслужили?"

– задается вопросом Богданова.

Начальник отдела развития коммунальной инфраструктуры Питкярантского района Максим Романов объяснил, что проблема – в слабом насосе, который уже вот-вот заменят.

– Я знаю, что у них ежегодная проблема летом. Много незаконных врезок еще с советских времен, тратят воду на полив огородов, бассейны и так далее. А температура стояла высокая, и до домов, которые находятся выше водонасосной станции, вода не доходит. Решение – приобретение более мощного насоса. Деньги на него администрация изыскала, он оплачен. Что касается сетей, на 2023 год запланирована их масштабная реконструкция, а сейчас устраняются локальные утечки. Добиваемся, чтобы деньги выделили, – сообщил чиновник.

"Раньше такой проблемы не возникало, не было такого количества жарких дней",

– добавил Максим Романов, хотя это прямо противоречит информации, имеющейся в ответах надзорных органов.

В пятницу представители районной администрации и предприятия ЖКХ встретились с местными жителями. По словам Богдановой, людям не ответили ни на один вопрос. В воскресенье под вечер в их домах появилась вода, но в среду она снова исчезла.

"Сейчас воды нет вообще – ни в среду, ни в четверг. Отключили без предупреждения",

– сказала женщина.

Ситуация в Ряймяля странным образом рифмуется с катастрофой, которая творится в Карелии из-за лесных пожаров. Где тонко, там и рвется. Если не думать наперед, закрывать глаза на проблему в надежде, что оно как-нибудь само образуется, рано или поздно случится беда. Рванет водопровод, как зимой в Питкяранте; или кончится вода, как летом в Ряймяля; или сгорят леса, как сейчас почти по всей Карелии. Самое обидное, что на авось рассчитывают облеченные властью и деньгами чиновники, а страдать от этого приходится рядовым гражданам.