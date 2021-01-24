Герои Питкяранты: кто спас город от последствий беспрецедентной аварии

Питкяранта продолжает бороться с последствиями аварии, из-за которой без воды остались 10 тысяч человек: в середине января на территории целлюлозного завода замерз километровый участок трубы. В рекордные сроки удалось проложить дублирующую ветку, но вряд ли город пережил бы отключение, если бы не самоотверженный труд множества людей. Причем многие из них помогали горожанам добровольно, просто потому, что не могли бросить земляков в беде.

– Я всегда хотела кому-то помогать. Сейчас работаю онлайн, и появилась возможность помочь людям с доставкой воды. Они были удивлены тем, что о них помнят, о них заботятся. Некоторые ведь в принципе не могли выйти и дойти до водовозки. С радостью встречают, конфетами одаривают… – смеется Юлия. – На самом деле нет худа без добра. Мы за это время столько бабушек узнали одиноких, которым нужна помощь.

Юлия – одна из десятков жителей Питкяранты, кто во время коммунальной катастрофы стал развозить воду пожилым и немощным людям. По ее словам, многие, увидев волонтеров, плакали от счастья. Юлия вспоминает: когда стояли морозы, было совсем тяжко. На одном из городских родников воду нужно зачерпывать, и руки замерзали ужасно. Но люди справились.

К Юлии присоединяется еще один волонтер – Ольга. У девушек на руках список адресов, по которым нужно привезти воду. Но сначала – на родник. К нему ведет длинная лестница, территория вокруг густо усыпана песком (это тоже сделали волонтеры). Девушки бодро таскают канистры с водой. Впрочем, в команде волонтеров есть и молодые люди, которые берут на себя тяжелую работу, но сейчас будний день, и многие заняты.

– Это около тридцати человек. Есть волонтеры с машинами, есть просто те, кто пишет: "У меня есть канистры, я готов помочь, пожалуйста, возьмите меня с собой…" Ольгин муж не мог помочь, потому что работает, но он пожертвовал денег на бензин. Есть несколько мужчин, у которых есть огромные тары, они просто приезжают во дворы и раздают воду. Некоторые, не имея машины, развозили воду на санках.

Юдия объясняет: в самом начале важно было раздобыть информацию о людях, которым нужна помощь. Часть данных предоставила сама администрация, но сработало и сарафанное радио.

– Звонят люди, говорят: у нас соседка-бабушка, привезите ей воду, пожалуйста. Один раз мы просто едем по улице, сидит бабушка, мы спрашиваем: воды надо? Она говорит: "Ой, надо!" А потом выясняется, что у нее есть еще знакомые, которым нужна помощь.

База данных собиралась на ходу. Одна из волонтеров Людмила Суринт создала таблицу, в которую оперативно включали новые адреса. К воскресенью их набралось около восьмидесяти. Скорость, с которой горожане отладили работу по обеспечению немощных людей водой, просто поражает. В выходные дни по городу курсировали сразу несколько мобильных групп, которые координировали свои действия фактически идеально.

Пенсионерка Галина Шкадрецова говорит, что без посторонней помощи просто бы не выжила. Она инвалид, муж ее тоже болен, и таскать ведра они бы физически не смогли.

– Я за 75 лет первый раз живу в таком аду: ни помыться, ни еду приготовить. Думала, что никто для нас ничего не сделает, а на самом деле простой народ помогает. Поначалу пришли три молодых пацана, подростка. Незнакомые. Спрашивают: не нужна вода? А я думаю: может, пошутить надо мной хотят, или еще чего. А они взяли мои ведра и принесли воду… А потом уж раздобыла телефон волонтеров. Низкий поклон этим людям!

...Водитель водовозки Александр Туху приехал в Питкяранту из Петрозаводска. Он – работник завода «Славмо», который безвозмездно предоставил городу и свою технику, и своего работника. Мужчина (местные уже знают его имя и ласково называют Сашей) развозил воду почти круглые сутки. В один из дней, по его словам, пришлось работать с семи утра и до трех часов ночи. «Пережили», – вздыхает Александр.

В конце прошлой недели в Питкяранте, как и по всей Карелии, стояли лютые морозы. Александр говорит, что во время работы их не чувствовал – все время приходилось двигаться. «Наливаем, помогаем». Работать приходилось голыми руками – перчатки все равно намокали.

– Когда мне сказали, что надо ехать в Питкяранту, я сразу согласился. Надо помогать, выручать...

В социальных сетях и Александра, и водителей других водовозок называли героями. По словам мужчины, благодарили не только на словах. Жители приносили водителям горячий кофе, бутерброды, угощения. Прямо на глазах корреспондента местная бабушка одарила водителя и его помощника конфетами.

– Большое спасибо ребятам, они нас спасли! – заявляет пришедшая за водой дарительница конфет.

Поначалу в городе была только одна водовозка – местная. Потом прибыла подмога из Ляскеля и Петрозаводска. Про шоферов говорили, что они трудятся на износ, не успевая даже перекусить. Водителей горожане хвалили, а вот график развоза питьевой воды – нет, потому что он просто не соблюдался. Люди «отлавливали» машины через соцсети, ждали их на улице. Александр объяснят: по-другому было никак.

– Мы иногда ходили с задержкой. Предположим, мне уже на другой адрес надо ехать, а к машине очередь стоит 50 человек. Я что, разверну их? Но люди адекватные, всё понимают,

– говорит Александр.

В дни, когда воды в кранах не было, очереди к водовозкам растягивались на десятки метров. Руководитель района Трошин сказал, что люди брали воды больше, чем положено. «Норматив» был пять литров на человека, но люди приходили с ведрами и канистрами, причем по нескольку раз. Их можно понять: много ли ты сделаешь с пятью литрами воды, если она идет и на приготовление пищи, и на технические нужды?

В беседе с журналистом водитель «славмовской» водовозки говорил только о хорошем, но было и плохое. Так, администраторы паблика «Нетипичная Питкяранта» выяснили, что на шофера чуть не напали местные, которые были недовольны графиком подвоза воды. Кроме того, за четыре дня Александр Туху переночевал в гостинице лишь единожды, все остальные ночи ему пришлось коротать в кабине своего большегруза. И лишь один раз его накормили обедом. Когда он сообщил об этом жителям Питкяранты, на местных чиновников обрушился поток гневных комментариев.

В беседе с журналистом «Петрозаводск говорит» руководитель районной администрации Дмитрий Трошин подтвердил, что водитель действительно несколько ночей провел в кабине. Сам Александр позже объяснил, что ночевал там по своей воле: машину надо было периодически заводить, чтобы не сел аккумулятор. А вот с питанием, действительно, вышла накладка.

Жительницу Питкяранты Людмилу Суринт волонтеры охарактеризовали так: «Мировой человек». Людмила – учитель по профессии. Она вместе с сотрудницей районной администрации Олесей Бошаковой координировала действия доброврольцев.

– Все началось случайно, спонтанно. Мы поняли, что воды не будет долго; а я работаю в школе, у меня и дети, и выпускники, много народа. Написал один человек, другой человек – дескать, желаю помочь. Я создала беседу в социальной сети, и мы стали туда добавлять волонтеров. И насколько все быстро завертелось… Людей было очень много. Даже дети помогали. Не было равнодушных людей. К нам уроженка Питкяранты чуть из Санкт-Петербурга не приехала, но, пока собиралась, уже воду дали, – говорит Людмила.

Говорят, поначалу несколько местных парней решили подзаработать и кинули объявление – дескать, привезем воду, 10 рублей за литр. Поэтому люди не сразу поверили, что воду им развозят бесплатно. Но потом прониклись и стали обрывать волонтерам телефоны.

– Люди звонили постоянно. Бывало, что я говорю по телефону, а мне параллельно 2-3 вызова идет. Телефон разряжался в три раза быстрее, чем обычно, он просто не замолкал с восьми утра до часу ночи,

– рассказывает Олеся Бошакова. Она работает в районной администрации, и ее «назначили» в помощь добровольцам.

И местные жители, и волонтеры хвалят Олесю, но критикуют других чиновников, которые, по мнению многих, не смогли грамотно организовать работу во время ЧС. «Бензин свой, тара своя, всё свое», – говорит Людмила Суринт. Бошакова своих коллег защищает и утверждает, что местные власти сделали всё, что в их силах. Например, помогали формировать списки людей, которым нужна помощь, предоставляли транспорт для перевозки воды.

– Все подразделения администрации работали. И в выходные, с самого утра и до вечера. Мои коллеги и координацией занимались, и воду тоже развозили – всех обслужили! – говорит женщина. – И машина была предоставлена, и любая помощь, какая нужна. И все с подачи администрации.

Говоря о сорванных графиках подвоза воды, Олеся Бошакова отметила, что краны водовозок иногда попросту замерзали, и на их отогревание приходилось тратить дополнительное время.

– Я сама в первый день осталась без воды, потому что была только одна машина, ее без конца отогревали, а это все время… – вспоминает чиновник.

Прямо во время разговора с журналистом у Бошаковой звонит телефон. Пожилая жительница Питкяранты интересовалась, не забыли ли волонтеры про один из адресов. Бошакова ответила, что к женщине сейчас подъедут, а сама она немного занята – беседует с корреспондентом. Тогда бабушка начала кричать в трубку: «Напишите, чтобы ей премию дали!»

– Премию, к сожалению, никто не впишет, денег нет, – с улыбкой комментирует Бошакова. – Да я ведь не за деньги работала все эти дни. Не дай бог немощным людям оказаться без помощи в такой ситуации… Некоторые перезванивали и плакали в трубку. Просто плакали! Люди не предполагали, что горожане все вместе поднимутся и будут друг другу помогать так активно...

Олеся Бошакова возглавляет Центр культуры, спорта, библиотечного обслуживания и туризма. В том числе она работает с молодежью и волонтерами. Олеся считает, что кризисная ситуация сплотила людей и помогла создать «базу данных» неравнодушных горожан, с которыми можно будет работать и дальше.

Героями Питкяранты стали и люди, которые в рекордные сроки соорудили дублирующую ветку водопровода. Журналисту «ПТЗ говорит» удалось пообщаться с бригадой компании «ПКС». Суровые мужчины трудились с утра до ночи в экстремальных условиях. Один из мастеров показывает руки: они красные и все в ранках – из-за обморожения, потому что работать в перчатках удавалось не всегда.

12-метровые трубы, из которых сваривали водопровод, в цех поначалу заносили вручную. Тяжелые условия работы для сотрудников коммунальных служб – вещь обычная, но сроки, мягко скажем, поджимали.

– Я в своей жизни паял сто метров водопровода, но километр за сутки я еще не спаивал никогда! – с хохотом восклицает один из работников.

Как отметил его коллега, им приходилось трудиться по 12 часов в сутки – с 8 утра до 8 вечера. И большую часть времени они проводили на открытом воздухе. А рядом озеро, и работяги были открыты всем ветрам, поэтому мерзли, даже невзирая на хорошую экипировку. Кстати, командировка была добровольной – работники сами согласились помочь жителям Питкяранты, хотя знали, что их ждет.

Фотографироваться сотрудники ПКС, в отличие от других героев Питкяранты, не захотели. Однако от народной любви не ушли: местные узнавали их по форменной одежде.

– Иногда заходишь в магазин вечером, а люди видят эмблему и говорят спасибо,

– рассказал один из мужчин.

Сами командировочные благодарят и работников МЧС, и местную администрацию, и целлюлозный завод, который помогал техникой, и бригады других коммунальных служб.

«Кинуть» дублирующую ветку водопровода было куда сложнее, чем кажется на первый взгляд. Для начала надо было определить конкретные участки промерзания. В одном месте пришлось копать грунт, чтобы провести трубу под железнодорожными путями. Работникам ПКС помогали другие бригады – и местные, и приехавшие из других населенных пунктов. Всего, по нашим данным, на объекте трудилось более сотни людей.

***

Подсчитать точное количество людей, благодаря которым город пережил коммунальный коллапс, невозможно. Некоторые неравнодушные граждане просто дежурили возле водовозок и помогали пожилым людям донести полные ведра до квартиры. И таких эпизодов – десятки, если не сотни.

– Соседи сами спрашивают: «Не нужна вода? Если надо, привезем», – рассказывают пенсионерки, стоящие возле одного из многоквартирных домов. – Если бы не они, мы бы не знали, что делать.

Вот еще пример: одно из кафе Питкяранты – «Горница» – во время аварии предложило людям бесплатное горячее питание. У заведения отдельный источник водоснабжения, никак не связанный с городским, поэтому вода у них была. Работники кафе рассказали, что на их предложение откликнулись. Правда, сказать, сколько именно горожан обратилось за питанием, нам не смогли.

Пока готовилась данная публикация, глава администрации района Дмитрий Трошин ушел в отставку. До этого в интервью порталу «Петрозаводск говорит» чиновник честно признался, что боится повторных аварий – водопровод принадлежит обанкротившемуся муниципальному предприятию и находится в ужасающем состоянии.

Кто виноват в сложившейся ситуации, предстоит разобраться правоохранительным органам (Следком возбудил уголовное дело по факту халатности). Но самое главное: к сожалению, может статься, что гражданский героизм и самоотверженность жителей Питкяранты снова понадобятся. И зависит это, кажется, только от прогноза погоды.