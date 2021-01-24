Жителей Петрозаводска просят помочь накормить бездомных горожан. С соответствующей просьбой обратился социальный центр «Попечение».

В паблике центра в соцсети опубликована просьба помочь с одноразовой посудой. Требуются глубокие тарелки, чашки, большие ложки, мешалки для чая.

Принести посуду горожане могут на адрес улица Вольная, дом 1 ежедневно с 10 до 13 часов. Фото occupy.com