Электричество будут отключать по всей Карелии

В Карелии начинаются запланированные на 2021 год работы по увеличению надежности энергоснабжения потребителей. Работы ведет «Прионежская сетевая компания».

Энергетики напомнили, что ряд работ невозможно провести без временных отключений электроэнергии. Такие отключения пройдут и на следующей неделе с 25 по 30 января.

Под отключение попадут различные населенные пункты Сортавальского, Лахденпохского, Медвежьегорского, Сегежского, Муезерского, Кемского и Прионежского районов. Полный график отключений можно посмотреть по ссылке. Фото toptver.ru