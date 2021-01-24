В Петрозаводске монтируют новый скейт-парк

В Бородинском сквере в Петрозаводске устанавливают оборудование для занятий скейтбордингом. Конструкции должны подойти и для занятий другими видами экстремального спорта: BMX, роликами и «кик-скутером», сообщает пресс-служба мэрии города.

Уже сейчас общественная территория может предложить горожанам варианты активного отдыха для разных возрастных категорий. В прошлом году в рамках мероприятий по подготовке к юбилею Карелии на месте смонтировали два детских городка с канатными комплексами для дошкольников и детей 7-12 лет, а также зону для воркаута, скамейки и урны. На футбольном поле установили новые ограждения и ворота.

Тренажеры, которые разместили в сквере в прошлые годы, подходят, в том числе, для занятий людей старшего возраста.