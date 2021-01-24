24 января 2021, 09:52
Пациентка с пневмонией скончалась в Карелии
С начала пандемии 111 человек не справились с пневмонией в республике
За последние сутки в больницы Карелии доставлены 29 человек с внебольничной пневмонией. Зарегистрирован еще один летальный исход. Умерла женщина 1962 года рождения с сопутствующей патологией. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
Всего с начала пандемии в республике госпитализированы 4364 человека с пневмонией. Умерли 111 пациентов.
В оперштабе напомнили, что все пациенты с пневмонией неоднократно проходят тестирование на коронавирус. У умершей женщины тест был отрицательным. Фото mk.ru