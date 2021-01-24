Мужчина и женщина умерли от коронавируса в Карелии

В Карелии подтверждены еще две смерти от коронависруса. Об этом сообщает оперативный штаб по противодействию заболеванию.

В Республиканской инфекционной больнице скончались мужчина 1940 года рождения и женщина 1949 года рождения. Оба пациента были жителями Петрозаводска, имели сопутствующие хронические заболевания.



Коронавирусная инфекция в Карелии за минувшие сутки выявлена у 236 человек. Из этого числа заболевших – 227 человек, из них 33 имеют симптомы средней тяжести, 5 – в тяжелом состоянии.

Выздоровели еще 278 человек. Фото belnovosti.ru