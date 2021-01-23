Наскальные рисунки, высеченные в XXI веке, изображают зайцев

Слово «петроглиф» имеет греческое происхождение: «петр» - камень, «глиф» - высекать. Жители Карелии привыкли к факту, что петроглифы — это древние рисунки, высеченные на скалах Онежского озера. Мол, петроглиф – это искусство пятитысячной давности. Ан нет.

Если вы свернете с трассы "Кола" на Гирвас, то на взорванной строителями скале обнаружите десятки высеченных зайцев. Это современное искусство. Согласитесь, лучше так, чем видеть что-то вроде «Здесь был Вася».

При съемке Долины зайцев рядом в сосновом бору стучал дятел, его позывные хорошо слышны на видео. Не это ли место облюбовали местные «стукачи»? Шутка, конечно, поясняет журналист.