На акции в поддержку Навального в Петрозаводске задержаны 23 человека

В Петрозаводске завершилась массовая акция в поддержку Алексея Навального. Мероприятие прошло на площади Кирова, оно не было согласовано с властями города.

Участников протестной акции, поднимавших плакаты и фотографии Навального, просили убрать их, а в случае отказа задерживали. По данным ИА «Республика», на митинге были задержаны 23 человека, среди них двое несовершеннолетних.

Напомним, среди задержанных оказался и журналист издания «МК в Карелии» Денис Погребной, работавший на этом мероприятии. Его доставили в отдел полиции, но позже отпустили без составления протокола. Тем не менее, журналист остался без своей камеры.

Ранее сообщалось о том, что карельского студента, которого признали организатором несогласованного мероприятия из-за призывов к участию в нем в Интернете, суд арестовал на одни сутки.