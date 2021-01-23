На массовой акции в Петрозаводске задержан журналист

На массовой акции протеста, проходящей сегодня на площади Кирова в Петрозаводске, задержан журналист Денис Погребной. Об этом сообщил председатель Союза журналистов Карелии Георгий Чентемиров.

Корреспондент «МК в Карелии» Погребной работал на митинге. При себе он имел удостоверение журналиста. Тем не менее, он был задержан силовиками при осуществлении своей профессиональной деятельности. Сейчас Погребного везут, предположительно, в УМВД по Петрозаводску на Кургане.

Напомним, массовая акция протеста в поддержку Алексея Навального проходит на площади Кирова. Там собрались несколько сотен сторонников политика. Силовики проводят задержания активистов.

Ранее сообщалось о том, что карельского студента, которого признали организатором несогласованного мероприятия из-за призывов к участию в нем в Интернете, суд арестовал на одни сутки. Фото rk.karelia.ru