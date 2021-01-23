Суд арестовал организатора митинга в Петрозаводске

Петрозаводский городской суд назначил административный арест сроком на сутки студенту, которого признали организатором несогласованной акции протеста в поддержку Алексея Навального на площади Кирова. Об этом сообщает ИА «Республика».

Мужчина через соцсети призывал горожан прийти на массовое мероприятие. Суд посчитал, что тем самым он нарушил порядок организации собраний и митингов, поскольку мероприятие не было согласовано властями города.

Во время заседания молодой человек раскаялся в содеянном и сообщил, что группа в соцсети, через которую он призывал людей выйти на площадь, удалена.

С учетом этих обстоятельств суд назначил ему административный арест на одни сутки, при этом в данный срок включили время с момента фактического ареста, то есть с 17:30 22 января.

Акция в поддержку политика Алексея Навального, арестованного в Москве после возвращения в Россию после лечения в Германии, проходит в эти минуты на площади Кирова. По состоянию на 14:20, площадь выглядит так (скриншот камеры наблюдения компании CityLink).