Демонтировать новогодние елки и украшения начинают в Петрозаводске

На следующей неделе в Петрозаводске начнется демонтаж новогодних елок и световых новогодних конструкций. Об этом сообщает пресс-служба мэрии карельской столицы.

При этом, часть фигур отвезут на Онежскую набережную. Ими будет оформлена территория фестиваля «Гиперборея». Световыми конструкциями украсят входные зоны праздничного променада, ярмарки, площадки с ледовыми и снежными фигурами, место проведения анимационной программы «Зимняя Калакунда» возле Ротонды. У памятника Отто Куусинену появится «Сказочный лес», который также порадует посетителей яркой иллюминацией.

Окончательно новогодние украшения уберут из города в феврале, отметили в петрозаводской администрации. Фото пресс-службы мэрии