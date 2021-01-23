Эвакуированных в Олонец больных ковидом выдворяют на улицу

Пожилые пациенты из Питкяранты, которых из-за аварии на водопроводе эвакуировали в Олонецкую центральную больницу, находятся в состоянии шока. Людей, переболевших коронавирусом с тяжелым поражением легких, предупредили, что в понедельник 25 января их выписывают и они должны самостоятельно добраться до Питкяранты. Как ослабленные пожилые люди, которые едва ходят, будут добираться до дома, врачей Олонецкой центральной больницы, похоже, не волнует.

Жительнице Питкяранты Галине Дмитриеве 70 лет. Коронавирусная инфекция стала причиной двухсторонней пневмонии с 50-процентным поражением легких. Галина Дмитриевна рассказала, что ей до сих пор делают капельницы.

- Сегодня пришла врач и сказала, что в понедельник меня выпишут. Мне сказали, что до Питкяранты я должна добираться самостоятельно. До этого медсестры нам говорили, что в понедельник машина поедет с анализами в Питкяранту и нас доставят до дома. А сегодня врач сказала, чтобы мы добирались сами. Я еще до конца не окрепла, у меня не совсем хорошие анализы. Я не знаю, что будут делать и как добраться до дома, если меня выпишут из больницы на улицу. Мы же не по своей воле оказались в Олонце. Я думаю, что, раз нас эвакуировали, то должны и обратно доставить, - сказала Галина Дмитриевна.

Ее соседка по палате 76-летня Светлана Петровна в еще более тяжелой ситуации. Заболевшая ковидом женщина пережила 80-процентное поражение легких. Она в отчаянии, так как у нее нет даже теплой одежды. Когда ее, задыхающуюся, в экстренном порядке доставили в Питкярантскую больницу, на ней была легкая одежда.

- Я не знаю, что буду делать, если меня выпишут в понедельник, так сказать, с вещами на улицу. Я еле хожу, мне даже мою сумку с вещами не поднять. У меня было очень тяжелое поражение легких, да и сейчас я еще плохо хожу. Жуткая отдышка. У меня из одежды легкая шапочка, осенняя куртка и кроссовки. Никто же не знал, что нас эвакуируют в Олонец. Я в полном отчаянии, это ужас какой-то,

- сказала Светлана Петровна.

Женщина рассказала, что несколько дней назад выписали жителя Питкяранты, у которого с собой не было даже денег, чтобы добраться до дома. Но ему повезло. За другим пациентом приехали из Питкяранты родственники, в машине было свободное место и мужчину довезли до дома.

Как будут добираться до Питкяранты пожилые ослабленные тяжелой болезнью женщины, пока не понятно. Как нам кажется, подобное отношение к больным беспомощным людям недопустимо.

Мы обязательно расскажем, чем завершилась история возвращения жителей Питкяранты домой.