Здравствуй, свобода, или Прощай, демократия?

Коронавирусная пандемия принесла столько проблем и на несла такой ущерб, что правительства стран — даже так называемых «развитых стран» — быстренько отреклись от всех драгоценных достижений демократии, лишь бы сжить со свету проклятую инфекцию. И вот здесь возникает вопрос: все ли средства хороши в достижении этой цели, и какие ещё «табу» мы готовы переступить ради возврата к привычному образу жизни?

Одной из наиболее обсуждаемых тем после начала вакцинации стала идея введение так называемых «COVID-паспортов» — документов, где будет указано, что человек привился от коронавируса. Те, кто продвигают эту идею предполагают, что на обладателей такого документа не будут распространяться введённые ранее ограничения. Например, речь идёт о возможности свободного пересечения границ, если их когда-нибудь откроют. За такое нововведение выступил, например, директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

20 января уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что считает введение «COVID-паспортов» необходимой мерой в борьбе с распространением коронавируса. Хотя, вообще-то, Москалькова не может не понимать, что это как раз приведет к массовому нарушению конституционного равенства прав граждан и к самой настоящей сегрегации.

Ведущая радио «Вести FM» Анна Шафран, которая последовательно выступает против любых попыток навязать россиян «COVID-паспорта», так прямо и заявила, эта мера приведёт к сергегации. Она отметила, что мы хорошо помним, как временные меры на наших глазах становились постоянными, а умеренные ограничения превратились во всемирный коллапс, потому она не сомневается, что «COVID-паспорта», если появятся, останутся навсегда.

«Не привитых от ковида людей, по сути, готовятся выписать из числа полноправных граждан. И никто особо не смущается. Эпидемия же»,

— написала Шафран у себя в Facebook.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поспешила успокоить: по её словам, о введении «COVID-паспортов» в нашей стране речи не идёт.

«Конечно, никакие „ковидные паспорта“ не нужны, безусловно. Речь шла о том, что ведется электронный регистр вакцинируемых, это правильно»,

— заявила она. Матвиенко подчеркнула, что никто не будет наделять людей разными правами лишь на основании наличия антител.

Между тем, мэр Москвы Собянин уже практически приступил к сегрегации, разблокировав социальные карты тех граждан, кто привился от короны. Те, кто не привился, по-прежнему не могут пользоваться социальными благами. Это теперь граждане второго сорта.

Мы не первый день живём в России, и механизм принятия непопулярных решений нам хорошо известен. Сначала все официальные лица усиленно убеждают нас, что ничего такого не будет. А потом – бац! Читаем в новостях о подписанном постановлении. Помните, как долго нас убеждали, что о повышении пенсионного возраста не может быть речи? Вот.

В связи с этим мы решили спросить наших читателей: как лично вы относитесь к возможному введению ковидных паспортов? Примите участие в нашем опросе, а итоги, как обычно подведем вместе.

Загрузка…

Фото: sechenov.ru