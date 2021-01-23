Названы адреса домов в Петрозаводске с замерзшим водопроводом

В Петрозаводске продолжаются активные работы по разморозке замерзших сетей водоснабжения. Об этом сообщает пресс-служба мэрии карельской столицы.

Наибольшее количество проблем в морозы возникло в деревянных многоквартирных домах. Большинство из них обслуживается муниципальным предприятием «ПетроГиц». Помощь сотрудникам предприятия оказывают работники МЧС, а также другие управляющие организации.

В ряде случаев гражданам рекомендовалось для недопущения возникновения повторных заморозок оставлять «на протечку воду». Однако фиксировались неоднократные заморозки на таких адресах как ул. Луначарского, д. 49, ул. Луначарского, д.21б, ул. Ленинградская, д.6, ул. Кутузова, д.54, ул. Ригачина, д. 24/1, ул. Ведлозерская, д.22, ул. Фрунзе, д.12а, ул. Варламова, д.70, поскольку жителями данных домов не были учтены рекомендованные мероприятия. В ряде домов (ул. Радищева, д.4, ул. Калинина, д.55) граждане отказывали в предоставлении доступа предприятию в жилое помещение для проведения необходимых работ, из-за чего испытывали неудобства их соседи, а также увеличивался риск возникновения аварийных ситуаций по разрыву труб после отогрева,

- отметили в мэрии.

На данный момент полностью отключенных от воды домов нет. В работе остаются порядка 40 стояков холодного водоснабжения. Сотрудники «ПетроГиц» планируют починить их в ближайшее время. Фото euro-pulse.ru