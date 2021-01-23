На митинге в поддержку Навального в Петрозаводске идут задержания

На массовой акции в поддержку политика Алексея Навального, которая в эти минуты проходит на площади Кирова в Петрозаводске, идут задержания. Об этом сообщает «Столица на Онего».

По данным издания, как только участники митинга достают плакаты и портреты с фотографией Навального, к ним подходят силовики и просят свернуть агитационные материалы. Тех, кто отказывается это сделать, задерживают.

Один из участников мероприятия - молодой человек - оказал сопротивление силовикам. Его задержание было жестким.

Сообщается, что на площади работают около 300 сотрудников Росгвардии и полиции.

Ранее сообщалось о том, что карельского студента, которого признали организатором несогласованного мероприятия из-за призывов к участию в нем в Интернете, суд арестовал на одни сутки. Фото «Столица на Онего»