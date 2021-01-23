Решилась проблема перевозки эвакуированных в Олонец больных ковидом

Больных из Олонецкой районной больницы, доставленных туда из Питкяранты после произошедшей в этом городе коммунальной аварии, 25 января отвезут домой на санитарном транспорте. Об этом сообщила одна из пациенток, такую информацию ей предоставили медики.

Напомним, ранее больным ковидом из Питкяранты, проходящим лечение в Олонце, сказали, что 25 января их выписывают, при этом, добираться в родной город им предлагалось своими силами. Пожилые пациентки, перенесшие обширное поражение легких, не могли поверить в такой поворот событий и связались с журналистом нашего портала. Пенсионеры рассказали, что не представляют себе самостоятельную поездку домой. После перенесенной болезни они до сих пор чувствуют одышку, слабость, к тому же, некоторые не имеют денег и теплых вещей. Медиков сперва это не волновало.

После публикации портала «Петрозаводск говорит» проблема пациентов была решена. Мы будем следить за ситуацией 25 января. Фото kzn.ru