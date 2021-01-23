23 января 2021, 14:47
Общество

Решилась проблема перевозки эвакуированных в Олонец больных ковидом

После публикации портала «Петрозаводск говорит» медики нашли транспорт для пациентов, которых собирались обязать самостоятельно добраться до дома

Больных из Олонецкой районной больницы, доставленных туда из Питкяранты после произошедшей в этом городе коммунальной аварии, 25 января отвезут домой на санитарном транспорте. Об этом сообщила одна из пациенток, такую информацию ей предоставили медики.

Напомним, ранее больным ковидом из Питкяранты, проходящим лечение в Олонце, сказали, что 25 января их выписывают, при этом, добираться в родной город им предлагалось своими силами. Пожилые пациентки, перенесшие обширное поражение легких, не могли поверить в такой поворот событий и связались с журналистом нашего портала. Пенсионеры рассказали, что не представляют себе самостоятельную поездку домой. После перенесенной болезни они до сих пор чувствуют одышку, слабость, к тому же, некоторые не имеют денег и теплых вещей. Медиков сперва это не волновало.

После публикации портала «Петрозаводск говорит» проблема пациентов была решена. Мы будем следить за ситуацией 25 января. Фото kzn.ru

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Метки: 
Олонец
Питкяранта
коронавирус
пандемия
транспортировка
эвакуация
Олонецкая ЦРБ
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