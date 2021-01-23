Жесткая авария произошла на выезде из Петрозаводска

Сегодня днем в Петрозаводске произошла дорожная авария на Вытегорском шоссе. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД Карелии.

По данным ведомства, водитель автомобиля «Лада Ларгус» не справился с управлением, в результате чего выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем «Рено Логан».

В момент ДТП в салоне автомобилей находились только водители. Оба были осмотрены прибывшими на место аварии работниками скорой помощи. Медицинская помощь не потребовалась, водители не пострадали. Фото ГИБДД Карелии