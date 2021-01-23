Маленький ребенок и еще два человека пострадали в аварии в Карелии

22 января в 17:48 в Медвежьегорске на пересечении улиц Дзержинского и Максима Горького произошло ДТП, в котором пострадали три человека. Инцидент попал в объектив камеры наблюдения компании CityLink.

По данным ГИБДД Карелии, 45-летний водитель, управляя автомобилем «Хонда CR-V», при повороте налево не уступила дорогу автомобилю Great Wall, двигающемуся во встречном направлении прямо, в результате чего произошло столкновение.

В аварии телесные повреждения получила женщина-водитель автомобиля «Хонда CR-V» и два пассажира автомобиля Great Wall, в числе пострадавших трехлетний ребенок.

Обстоятельства ДТП устанавливаются. По факту ДТП проводится проверка.