Пять человек пострадали в жестком ДТП на юге Карелии

22 января в 16:20 в селе Видлица на 59-м километре дороги Олонец-Питкяранта-Леппясилта произошло ДТП. Пострадали пять человек, сообщает пресс-служба ГИБДД.

По данным ведомства, 34-летний водитель автомобиля «Шевроле Круз» не учел дорожные и метеорологические условия, в результате чего совершил столкновение с грузовиком «Ман».

В аварии телесные повреждения получили водитель и четыре пассажира «Шевроле». Обстоятельства ДТП устанавливаются. По факту происшествия проводится проверка.