Бандит избил и ограбил пожилую жительницу Петрозаводска у нее дома

В полицию Петрозаводска обратилась 82-летняя женщина. Пенсионерка рассказала, что на нее напали в собственной квартире, сообщает пресс-служба МВД по РК.

В один из дней в квартиру пожилой женщины позвонил неизвестный мужчина. Он представился сокамерником ее сына, отбывающего наказание в колонии. Пенсионерка незнакомца не впустила. Однако, на следующий день он вернулся. На этот раз горожанка все же пригласила мужчину на чай.

Попав в квартиру, бывший заключенный начал разговор о деньгах, а затем сразу несколько раз ударил старушку по лицу. Он потребовал отдать ему все сбережения пенсионерки. Та ответила, что денег у нее нет, чем еще больше взбесила нападавшего. Применяя грубую силу, мужчина сорвал с женщины две золотые цепочки и снял с нее золотые серьги. После этого он еще раз ударил потерпевшую, а затем стал обыскивать квартиру. Нападавший нашел кошелек с 8 тысячами рублей, забрал все деньги и банковские карты и сбежал.

Полицейские нашли бандита по горячим следам. Выяснилось, что 28-летний житель Суоярви неоднократно судим. Раздобыв деньги, он стал кататься по городу на такси, посещал магазины. Свою вину он признал и отдал оставшиеся у него деньги, карты и украшения.

По факту грабежа возбуждено уголовное дело. Мужчина помещен под стражу. Фото mk.ru