Женщину без маски задержали в магазине в Карелии

Вечером 21 января работники одного из магазинов Кондопоги нажали тревожную кнопку. На место выехали сотрудники Росгвардии, сообщает пресс-служба ведомства.

Выяснилось, что в торговое заведение пришла женщина. На ней не было маски, поэтому в магазин ее не пустили. В то же время, сотрудники заведения узнали посетительницу. В прошлое воскресенье она пронесла мимо кассы продукты питания. Это выяснилось после просмотра камер наблюдения. Поэтому продавцы и нажали тревожную кнопку, когда женщина появилась вновь.

Росгвардейцы задержали горожанку и передали ее полиции. Ей грозит наказание по двум статьям КоАП - за кражу и нарушение масочного режима. Фото пресс-службы Росгвардии