Задержанного журналиста Погребного отпустили из полиции

Задержанный на несогласованной массовой акции протеста в Петрозаводске журналист Денис Погребной отпущен из полиции без составления протокола.

Как рассказал корреспондент «МК в Карелии», при задержании он лишился камеры. По его словам, у него выбили аппарат из рук. На площади Кирова он осуществлял свою профессиональную деятельность. Где сейчас камера, Погребной не знает.

Напомним, массовая акция протеста в поддержку Алексея Навального проходит на площади Кирова. Там собрались несколько сотен сторонников политика. Силовики проводят задержания активистов.

Ранее сообщалось о том, что карельского студента, которого признали организатором несогласованного мероприятия из-за призывов к участию в нем в Интернете, суд арестовал на одни сутки. Фото vestikarelii.ru