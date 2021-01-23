Открыт мост на улице Кирова в Петрозаводске

Сегодня днем в Петрзаводске открыли мост через Неглинку на улице Кирова. Переправа уже доступна для автомобилистов и пешеходов.

Ремонт моста, начатый 14 июня 2020 года, затянулся из-за недобросовестного подрядчика, которого пришлось сменить. Минтранс Карелии расторг контракт с компанией «ПроектКомСтрой», выполнявшей возведение нового моста, и заключил договор с ООО «Технострой».

Согласно условиям контракта, работы должны были завершиться в декабре прошлого года, но открытие объекта задержалось из-за оформления документации.

Новый железобетонный мост через Неглинку, длина которого составляет 22,1 метра, а ширина 19,5 метра, обошелся почти в 100 миллионов рублей.