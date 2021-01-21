Жителям Рабочеостровска обещают вернуть воду к 24 января

Заместитель премьер-министра правительства Карелии по развитию инфраструктуры Оксана Чебунина рассказала депутатам Законодательного собрания о текущей ситуации в зонах ЧС – в Питкяранте и Рабочеостровске Кемского района.

По сведениям Чебуниной, в Питкяранте завершено строительство резервного временного водопровода протяженностью 1150 метров. Вода в большинстве домов появилась. В настоящее время идет «точечная» работа по подключению потребителей. В шести домах водопровод заморожен на входе в дом.

«Сегодня-завтра до конца дня эти заботы будут выполнены»,

- сказала Чебунина.

В Рабочеостровске на данный момент остаются без воды 6 домов, в которых проживают 42 человека.

«Ожидаем поставки в поселок необходимых материалов. К 24 января планируется восстановить водоснабжение»,

- сообщила Чебунина.

Напомним, 14 января стало известно, что в Рабочеостровске замерз кусок трубопровода – более 500 метров. Более 90 человек остались без воды, пропала вола в школе и центре помощи детям. Начались работы по восстановлению водоснабжения. Но, как видно, за неделю полностью решить проблему не удалось.

Утром 21 января Питкяранта снова осталась без воды. Министр строительства Виктор Россыпнов объяснил, что ночью на водопроводной сети произошло падение давления, вызванное уменьшением разбора воды. Но ситуация стабилизировалась. Но десять домов остаются без воды. Коммунальщики ведут работы по их подключению.

Напомним, коммунальная авария в городе произошла в ночь на 14 января. Замерз участок водопровода. 10 тысяч человек остались без воды. Был организован подвоз воды. Также пришлось прокладывать резервный водопровод. (фото saratov24.tv)