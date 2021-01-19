Сроки подачи воды в Рабочеостровске зависят от морозов

Сегодня в оналайн-режиме обсуждался вопрос восстановления подачи воды в дома и на социальные объекты поселка Рабочеостровск, сообщает сайт правительства Карелии.

Как известно, водоснабжение отдельных зданий этого населенного пункта было нарушено из-за разрушения трубопроводов, замерзшей в них водой.

Министр строительства, ЖКХ и энергетики Карелии Виктор Россыпнов сообщил, что в Рабочеостровске необходимо отремонтировать два участка водопровода. К первому участку протяженностью 194 метра подключены шесть одноэтажных и один двухэтажный дом, а также школа. Новые трубы доставят в поселок из столицы республики.

На прокладку труб местный подрядчик закладывает порядка трех-четырех дней. Если температура воздуха будет такой, как сейчас, сможем сначала запустить подачу воды, после этого провести работы по изоляции трубопровода. Если морозы усилятся, то запуск воды будет при наличии изоляции, что повлечет удлинение срока,

– обрисовал ситуацию Виктор Россыпнов.

Второй разрушенный участок трубопровода обеспечивал водой здание Центра помощи детям. Сейчас рассматриваются разные варианты решения проблемы: как и в первом случае, проложить временный трубопровод или позднее, в теплое время года, провести большой ремонт коммуникаций.

В данный момент, все воспитанники Центра помощи детям переведены в другие учреждения соцзащиты или общежития учебных заведений и при необходимости могут быть на определенное время оставлены там.

Фото с сайта 10.mchs.gov.ru