15 марта 2021, 14:41
Общество

Суд обязал власти Питкярантского района заменить аварийный водопровод

Чиновники районной администрации заявили, что денег на исполнение решения суда в районе нет

Сегодня на правительственном совещании по социально-экономическому развитию Питкярантского района и.о. главы администрации района Роман Баранов сообщил, что органы прокуратуры подали иски в суд по замене всех аварийных сетей на всей территории района. Для исполнения судебных решений потребуются деньги, но таких денег в районе нет. Баранов также отметил, что водопровод, построенный 60 лет назад, требует ремонта. Два километра сетей, которые идут по территории завода, требуют замены, а это 28 миллионов рублей. 

Как пояснили нашему изданию в прокуратуре Карелии, речь идет об иске, с которым надзорный орган обратился в суд после аварии в Питкяранте, когда в январе 2021 года целый город на длительное время остался без воды.

Питкярантский городской суд удовлетворил административный иск районной прокуратуры и обязал администрацию Питкярантского района провести мероприятия по замене ветхих участков водопровода. В прокуратуре добавили, что иск был удовлетворен 19 февраля, но решение суда пока не вступило в законную силу.

Напомним, после коммунальной аварии прокуратура провела проверку и заключила, что сети водоснабжения в Питкяранте не были подготовлены к осенне-зимнему периоду, также отсутствовал должный контроль со стороны органа местного самоуправления. Главе администрации было внесено представление. Вдобавок  надзорный орган обратился с административным иском в суд.

В феврале на комитете по жилищно-коммунальному хозяйству, агропромышленной политике и энергетике в парламенте республики министр строительства Виктор Россыпнов сообщил, что по Питкяранте прорабатываются глобальные планы, цель которых заменить эксплуататора сетей на более эффективного. По словам министра, в настоящее время мощности временного водопровода хватает, чтобы обеспечивать город ресурсом. (фото chastnik.ru)

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