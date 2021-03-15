Суд обязал власти Питкярантского района заменить аварийный водопровод

Сегодня на правительственном совещании по социально-экономическому развитию Питкярантского района и.о. главы администрации района Роман Баранов сообщил, что органы прокуратуры подали иски в суд по замене всех аварийных сетей на всей территории района. Для исполнения судебных решений потребуются деньги, но таких денег в районе нет. Баранов также отметил, что водопровод, построенный 60 лет назад, требует ремонта. Два километра сетей, которые идут по территории завода, требуют замены, а это 28 миллионов рублей.

Как пояснили нашему изданию в прокуратуре Карелии, речь идет об иске, с которым надзорный орган обратился в суд после аварии в Питкяранте, когда в январе 2021 года целый город на длительное время остался без воды.

Питкярантский городской суд удовлетворил административный иск районной прокуратуры и обязал администрацию Питкярантского района провести мероприятия по замене ветхих участков водопровода. В прокуратуре добавили, что иск был удовлетворен 19 февраля, но решение суда пока не вступило в законную силу.

Напомним, после коммунальной аварии прокуратура провела проверку и заключила, что сети водоснабжения в Питкяранте не были подготовлены к осенне-зимнему периоду, также отсутствовал должный контроль со стороны органа местного самоуправления. Главе администрации было внесено представление. Вдобавок надзорный орган обратился с административным иском в суд.

В феврале на комитете по жилищно-коммунальному хозяйству, агропромышленной политике и энергетике в парламенте республики министр строительства Виктор Россыпнов сообщил, что по Питкяранте прорабатываются глобальные планы, цель которых заменить эксплуататора сетей на более эффективного. По словам министра, в настоящее время мощности временного водопровода хватает, чтобы обеспечивать город ресурсом. (фото chastnik.ru)