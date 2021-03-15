Власти Карелии планируют жестко бороться с ладожскими браконьерами

Глава Карелии Артур Парфенчиков рассказал о большом количестве жалоб на браконьерство, которые приходят ему от жителей Питкярантского района. По словам губернатора, граждане рассказывают о растянутых в Ладожском озере сетях, особенно на входе в Салминский залив.

Министр сельского и рыбного хозяйства Владимир Лабинов сообщил, что борьба с браконьерами находится в ведении Росрыболовства.

Всю информацию оперативно передаем. Но штатная численность сотрудников ничтожно мала по сравнению с территорией, на которой они работают,

– сказал Лабинов.

Артур Парфенчиков обещал, что региональные власти будут ловить нарушителей совместно с МВД.

– Впереди весна, нерест, давайте обсудим этот вопрос на координационном совете. Публично предупреждаю всех тех, кто варварски относится к природе, мы постараемся принять меры жесткие и эффективные, – сказал губернатор. Фото pikabu.ru