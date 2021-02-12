12 февраля 2021, 16:12
Политика

Морозы не привели к новым ЧП с водоснабжением в Питкяранте

Трубы утеплены, кабель проложен: министр строительства рассказал о ситуации с водоснабжением в городе в Северном Приладожье

Ситуацию с водоснабжением в Питкярантском районе затронули на комитете по жилищно-коммунальному хозяйству, агропромышленной политике и энергетике в парламенте. Напомним, в январе целый город остался без холодной воды из-за замерзшего трубопровода. Для решения проблемы пришлось прокладывать временную ветку.

Глава республиканского Минстроя Виктор Россыпнов рассказал, что параллельная ветка водопровода утеплена, подведен теплый кабель. С его слов, ситуация пока что вне зоны опасности. Несмотря на возобновившиеся в Карелии морозы, в Питкяранте проблем с водоснабжением сейчас не возникало.

Депутаты поинтересовались у министра, не придется ли летом перекладывать эту новую трубу.

Россыпнов сказал, что по Питкяранте прорабатываются глобальные планы, цель которых заменить эксплуататора сетей на более эффективного. По словам министра, в настоящее время мощности временного водопровода хватает, чтобы обеспечивать город ресурсом.

Депутат Валерий Шоттуев заметил, что тысяча метров – временный водопровод, но оставшаяся часть труб вся проржавела: «Дай бог, чтобы зиму пережить».

Министр согласился, что часть водопровода от места врезки до забора воды действительно гнилая. Однако, по его мнению, менять эту оставшуюся часть сейчас и тратить деньги вперед на один-два года будет неэффективно. По словам министра, надо проработать стратегическую программу водоснабжения Питкяранты на годы вперед. (фото flashsiberia.com)

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Метки: 
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