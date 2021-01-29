В городе Питкяранта завершены работы по утеплению водопровода

Работники «РКС-Петрозаводск» вернулись из города Питкяранта. На протяжении недели одиннадцать сотрудников АО «ПКС - Тепловые сети» и АО «ПКС - Водоканал» утепляли водопровод протяженностью 1 км 100 метров, который ранее в сильные морозы монтировала предыдущая смена аварийной бригады нашей компании.

Бригадам из Петрозаводска помогали сотрудники ООО «Петербургтеплоэнерго» и ООО «СК Промэнергострой». Водопровод изолировали цилиндрами из минеральной ваты, смены длились по 12 часов. Несмотря на ледяной дождь, снегопады и сильный ветер работы не прекращались ни на один день.

В среду, 27 января, водопровод был полностью утеплен, а вчера сотрудники «РКС-Петрозаводск» вернулись домой, уже сегодня они стоят на страже комфорта жителей Петрозаводска. А пока работники «РКС-Петрозаводск» помогали жителям соседнего города восстановить водоснабжение, МЧС России по РК отметили прошлогодние успехи АО «ПКС - Водоканал».

Предприятие заняло второе место среди учреждений республики по итогам деятельности в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности на водных объектах в республике Карелия в 2020 году.