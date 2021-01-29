29 января 2021, 16:46
Горы снега на набережной Варкауса планируют вывезти в выходные дни
Техника и мобильные бригады работают круглосуточно, сообщают в мэрии
Улицы карельской столицы от снега убирает ООО «ТехРент». После снегопада подрядчик активно ведет уборку, обрабатывает проезжие части противогололедными материалами. Работы идут круглосуточно, сообщает пресс-служба городской администрации. Минувшей ночью снег вывозили с проспекта Ленина, улиц Куйбышева, Энгельса, Вольной, Зайцева, а также с набережной Гюллинга.
На выходных подрядчик планирует убрать снежные валы с набережной Варкауса. Кроме этого снег будут убирать и в других районах столицы Карелии.
Ранее стало известно, что с октября прошлого года «ТехРенту» выписали штрафов на общую сумму 1,2 миллиона рублей за некачественную уборку городских улиц.
Отметим, что в ближайшее время в республике прогнозируются снегопады. (фото vk.com)