МЧС выпустило экстренное предупреждение для жителей Карелии

В Карелию идет непогода. Об этом предупреждает жителей республики МЧС. По данным ведомства, в течение дня 29 января по южным и центральным районам, ночью 30 января по северным районам ожидаются сильные снегопады.

Под действие неблагоприятного природного явления попадут Петрозаводск, Костомукша и все районы республики.

Спасатели рекомендуют жителям Карелии при выезде на личном транспорте убедиться в достаточном количестве топлива, в наличии лопаты, троса, фонарика, телефонов экстренных служб. Людям советуют ограничить нахождение детей на улице, не выходить на водоемы, не использовать подвесные пешеходные мосты. Фото gtrk13.ru