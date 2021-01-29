29 января 2021, 09:29
Более тридцати человек госпитализированы с пневмонией в Карелии
За минувшие сутки летальных исходов от внебольничной легочной инфекции не зафиксировано
33 человека за прошедшие сутки госпитализированы с внебольничной пневмонией в Карелии, сообщает республиканский оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
Начиная с 1 апреля 2020 года с данным диагнозом в стационар помещены 4509 пациентов, 112 человек умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).
За минувшие сутки летальных исходов от внебольничной пневмонии не зарегистрировано.
Всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID-19.
Изображение с сайта miasskiy.ru