Более тридцати человек госпитализированы с пневмонией в Карелии

33 человека за прошедшие сутки госпитализированы с внебольничной пневмонией в Карелии, сообщает республиканский оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Начиная с 1 апреля 2020 года с данным диагнозом в стационар помещены 4509 пациентов, 112 человек умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

За минувшие сутки летальных исходов от внебольничной пневмонии не зарегистрировано.

Всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID-19.

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