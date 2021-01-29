Население Карелии стремительно сокращается

По данным на 1 декабря 2020 года численность населения Карелии составила 610,1 тысячи человек. Такие данные предоставил Карелиястат в своем ежемесячном докладе о социально-экономическом положении республики.

По информации статистического ведомства, с начала 2020 года до декабря население республики сократилось на 4 тысячи человек (сокращение за тот же период 2019 года - 3,1 тысячи).

В Карелии за год заметно уменьшилась рождаемость и выросла смертность. В январе-ноябре 2019 года в республике родились 5110 детей, а в 2020 году - только 4715. За первые 11 месяцев 2019 года умерли 8074 жителя республики, а в 2020 году - 8746 человек. Таким образом, естественная убыль населения в январе-ноябре 2020 года составила 4031 человек.

Миграция существенно не изменила демографическую ситуацию в лучшую сторону. В январе-ноябре 2020 года в республику приехали на ПМЖ 16 433 человека. За тот же период навсегда покинули Карелию 16 372 жителя. Миграционный прирост - 61 человек. Фото picdn.net