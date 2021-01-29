Подрядчик оштрафован за некачественную уборку улиц Петрозаводска

С октября 2020 года мэрия Петрозаводска выписала компании «ТехРент» штрафов на общую сумму 1,2 миллиона рублей за некачественную уборку улиц города. Об этом сообщили в администрации столицы Карелии.

Сейчас подрядчик работает на улицах Петрозаводска круглосуточно. Дороги и тротуары очищаются от снега, они также обрабатываются противогололедными веществами. Особое внимание уделяется остановкам и пешеходным переходам. В городе трудятся мобильные бригады и несколько десятков единиц техники.

С начала зимы с улиц карельской столицы было вывезено 20 тысяч тонн снега. Для сравнения, за всю прошлую зиму этот показатель составил шесть тысяч тонн.

Горожанам напомнили, что на некачественную уборку улиц и тротуаров можно пожаловаться по круглосуточному телефону ЕДДС 051. Фото мэрии Петрозаводска